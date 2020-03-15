2020-03-15T15:33:16+03:00
Происшествия

В Судогде во время пожара пострадавший прятался от спасателей на балконе

Мужчина не хотел покидать горящую квартиру, но его спасли
Алена Головина
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В Судогде во время пожара пострадавший прятался от спасателейВ Судогде во время пожара пострадавший прятался от спасателейФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В Судогде, на улице Чапаева, около часа дня случился пожар в жилом доме №36. В квартире загорелась мебель и внутренняя отделка. Пожар распространился на площади 8 квадратных метров. Когда спасатели приехали, они обнаружили в квартире мужчину 1957 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Житель повел себя неадекватно. "Спасаться" он не хотел . От огнеборцев он спрятался на балконе. Тем не менее пожарные его эвакуировали из горящей квартиры. Мужчину госпитализировали в Судогодскую ЦРБ. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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