В Киржачском районе поезд врезался в легковушку
Погибли два человека
Фото с места аварииФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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14 марта около 2.20 на железнодорожном переезде у населенного пункта Желдыбино в Киржачском районе пассажирский поезд «Кинешма-Москва» врезался в легковушку «Хендай Солярис». Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает от двух погибших. Это водитель машины 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения.
Также в машине ехали еще три пассажира 2002, 2003 и 2006 годов рождения. Все они с травмами доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU