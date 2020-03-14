В Киржачском районе поезд врезался в легковушку

14 Март 2020 2020-03-14T08:13:18+03:00

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14 марта около 2.20 на железнодорожном переезде у населенного пункта Желдыбино в Киржачском районе пассажирский поезд «Кинешма-Москва» врезался в легковушку «Хендай Солярис». Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает от двух погибших. Это водитель машины 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения.

Также в машине ехали еще три пассажира 2002, 2003 и 2006 годов рождения. Все они с травмами доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU