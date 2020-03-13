В первом полугодии 2020 года во Владимире на 15 пешеходных переходах обновят освещение

13 Март 2020 2020-03-13T14:09:06+03:00

На этой неделе новые светодиодные фонари поставили в районе дома на Октябрьском проспекте, 44

Изменить размер текста: A A

Во Владимире в ближайшие полгода собираются обновить уличное освещение на 15 пешеходных переходах. На этой неделе новым светодиодным освещением оборудовали пешеходный переход в районе дома на Октябрьском проспекте, 44.

Для переходов специалисты городского управления ЖКХ выбрали светильники "Корвет-5" российского производства. Отличительной особенностью этих устройств является особая диаграмма освещенности, распределяющая свет точно на "зебру" и, соответственно, на пересекающих проезжую часть пешеходов, а также на 2-метровые отрезки подходов с обеих сторон пешеходного перехода. При этом светильники практически не отбрасывают свет в сторону приближающихся к переходу машин и не ослепляют водителей.

Стоимость одного такого светильника составляет около 20 тысяч рублей, но, по договоренности с администрацией города Владимира, завод-изготовитель предоставил их владимирцам бесплатно - на годовое тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU