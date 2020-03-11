2020-03-11T14:48:48+03:00
Общество

РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»

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Директор ОАО «РЖД» по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома») Павел Эйгес и генеральный директор ООО «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем» (дочерняя компания «РЖД» в сфере цифровизации) Денис Трошанов подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, включая использование единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора».

В структуре РЖД создан центр компетенций по разработке перспективных решений на базе отечественной защищенной МОС «Аврора». В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение, которое сделает устройство с «Авророй» мобильным рабочим местом работников путевого комплекса.

РЖД реализует стратегию цифровой трансформации, предполагающую внедрение цифровых решений на базе отечественных инновационных разработок для повышения эффективности ключевых бизнес-процессов компании, в том числе в сферах управления инфраструктурой и перевозочным процессом.

«Аврора» обеспечивает формирование доверенной мобильной среды для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая защищенный доступ сотрудников и чиновников из любого места, где есть интернет, к корпоративным информационным системам. Компании и ведомства для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.

Операционная система «Аврора» позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. С помощью приложений она превращает смартфон и планшет в мобильное рабочее место, обеспечивая надежный зашифрованный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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