2020-03-09T14:12:37+03:00
Общество

В Кольчугино уже 14 дней ищут 45-летнюю женщину

С 25 февраля о ее местонахождении неизвестно
Виктория СУХОВА
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фото с официальной страницы поискового отряда "Лиза Алерт"фото с официальной страницы поискового отряда "Лиза Алерт"
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Уже две недели на связь не выходит 45-летняя жительница Кольчугино Надежда Иванова (Лиходед). Ее ищут поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы женщины: рост 164 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Была одета в красную куртку, красный свитер, чёрные брюки, чёрные сапоги, чёрную шапку. С собой: чёрная кожаная сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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