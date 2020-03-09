В Кольчугино уже 14 дней ищут 45-летнюю женщину

9 Март 2020 2020-03-09T14:12:37+03:00

С 25 февраля о ее местонахождении неизвестно

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Уже две недели на связь не выходит 45-летняя жительница Кольчугино Надежда Иванова (Лиходед). Ее ищут поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы женщины: рост 164 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Была одета в красную куртку, красный свитер, чёрные брюки, чёрные сапоги, чёрную шапку. С собой: чёрная кожаная сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU