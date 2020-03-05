В Петушинском районе мужчина, угрожая пистолетом, ограбил заправку
Днем 27 февраля в полицию позвонила кассир-оператор и сообщила о нападении на автозаправку в Петушинском районе. Мужчина, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, угрожая пистолетом, требовал передать ему все деньги. Кассир отдала 340 тысяч рублей, и преступник скрылся. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские через пару часов задержали 40-летнего подозреваемого - жителя Костерево.
Оказалось, что разбойное нападение было инсценировано, к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину арестовали, а работница пока находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU