2020-03-05T17:33:47+03:00
Происшествия

В Петушинском районе мужчина, угрожая пистолетом, ограбил заправку

Выяснилось, что разбойное нападение было инсценировано, к похищению денег также причастна сотрудница АЗС
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 27 февраля в полицию позвонила кассир-оператор и сообщила о нападении на автозаправку в Петушинском районе. Мужчина, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, угрожая пистолетом, требовал передать ему все деньги. Кассир отдала 340 тысяч рублей, и преступник скрылся. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские через пару часов задержали 40-летнего подозреваемого - жителя Костерево.

Оказалось, что разбойное нападение было инсценировано, к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину арестовали, а работница пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Радужного торговал наркотиками
В Петушинском районе мужчина, угрожая пистолетом, ограбил заправку
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
Иностранец отделался штрафом за взятку инспектору ГИБДД
В Киржаче за дачу взятки полицейскому осудили жителя Копейска
Центр Владимира заволокло черным дымом
Жительница Собинки 13 раз ударила ножом 16-летнюю девушку
Во Владимире пройдут чемпионат и первенство ЦФО по спортивной гимнастике
В УФСИН по Владимирской области назначили нового начальника
Cтилист Александр Рогов преобразит жительницу Суздаля
Во Владимирской области пациенты, перенесшие инсульт, инфаркт и операции на сердце, получат бесплатные лекарства
Московский Музей Победы посвятил новую радиолекцию вязниковскому поэту Алексею Фатьянову
«Золотые ворота» ждет масштабная реставрация
Владимирское отделение «Единой России» начала процедуру праймериз
Во Владимирской области ликвидируют несанкционированные свалки в трех районах
Житель Гусь-Хрустального разослал интимные фото 17-летней подруги ее знакомым