В Петушинском районе мужчина, угрожая пистолетом, ограбил заправку

5 Март 2020 2020-03-05T17:33:47+03:00

Выяснилось, что разбойное нападение было инсценировано, к похищению денег также причастна сотрудница АЗС

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Днем 27 февраля в полицию позвонила кассир-оператор и сообщила о нападении на автозаправку в Петушинском районе. Мужчина, лицо которого было закрыто шапкой и воротом от свитера, угрожая пистолетом, требовал передать ему все деньги. Кассир отдала 340 тысяч рублей, и преступник скрылся. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские через пару часов задержали 40-летнего подозреваемого - жителя Костерево.

Оказалось, что разбойное нападение было инсценировано, к похищению денег также причастна сотрудница АЗС.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину арестовали, а работница пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU