Владимирец сядет за оскорбление судьи

4 Март 2020 2020-03-04T14:59:48+03:00

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В начале февраля прошлого года участковый посетил одну из квартир Владимира, где часто собирались пьющие компании. Пьяный тридцатилетний обитатель квартиры набросился на полицейского и несколько раз ударил его, причинив вред здоровью. Напав на участкового, владимирец сбежал из квартиры. Его объявили в розыск, но найти смогли только в мае, через три с лишним месяца. Следователь ходатайствовал об аресте мужчины. В суде, где рассматривался вопрос о выборе меры пресечения, владимирец повел себя агрессивно и оскорбил судью. Приговором Октябрьского районного суда по совокупности совершенных преступлений осужденному дали пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU