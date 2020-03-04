Директор департамента ЖКХ Владимирской области Илья Потапов уволился со своего поста
3 марта стало его последним рабочим днем
фото с официального сайта департамента ЖКХ
Изменить размер текста:
Областной департамент ЖКХ остался без директора. Илья Потапов уволился со своего поста. С сегодняшнего дня исполняет обязанности руководителя департамента первый заместитель Елена Семенова.
Илья Потапов родился во Владимире. В 2014 году он стал советником фракции ЛДПР в ЗС области. В сентябре 2015 года избрался депутатом Владимирского горсовета от ЛДПР. В марте 2017 года досрочно сложил депутатские полномочия и почти сразу начал работать в мэрии заместителем директора в управление ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU