2020-03-04T09:04:22+03:00
Политика

Директор департамента ЖКХ Владимирской области Илья Потапов уволился со своего поста

3 марта стало его последним рабочим днем
Виктория СУХОВА
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фото с официального сайта департамента ЖКХфото с официального сайта департамента ЖКХ
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Областной департамент ЖКХ остался без директора. Илья Потапов уволился со своего поста. С сегодняшнего дня исполняет обязанности руководителя департамента первый заместитель Елена Семенова.

Илья Потапов родился во Владимире. В 2014 году он стал советником фракции ЛДПР в ЗС области. В сентябре 2015 года избрался депутатом Владимирского горсовета от ЛДПР. В марте 2017 года досрочно сложил депутатские полномочия и почти сразу начал работать в мэрии заместителем директора в управление ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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