Завтра во всех владимирских библиотеках пройдет "День чтения вслух"

3 Март 2020 2020-03-03T18:14:39+03:00

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Всемирный день чтения вслух отмечают ежегодно в первую среду марта. Психологи уверяют, что читать вслух в семейном кругу полезно, даже если дети давно выросли и умеют читать сами. При этом мы делимся друг с другом эмоциями, семья объединяется, а дети понимают, что книга - это важно и интересно.

4 марта во всех владимирских библиотеках пройдет акция "Читаем вместе! Читаем вслух!". К Дню чтения вслух присоединятся также школы и детские садики Владимира.

В 11.00 одновременно в детсадах и школах начнутся "Громкие чтения". К акции решили подключить отцов - они придут на занятия и будут читать вслух книжки в классах и группах, куда ходят их дети.

Для старших школьников и студентов колледжей пройдет урок грамотной речи "Читаем без ошибок". Интонация, правильные ударения, яркость и выразительность устной речи не менее важны, чем понимание содержания книги.

Проект «Чтение со звездой» пройдет в муниципальных библиотеках Владимира. Известные жители города в течение дня будут читать вслух библиотечные книги.

В 15.00 в Центральной городской библиотеке пройдет поэтическая акция "Мы славим женщину на разных языках". Иностранные студенты ВлГУ и актёры владимирского драмтеатра прочтут стихотворения известных поэтов на разных языках мира.

ИСТОЧНИК KP.RU