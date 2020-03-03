2020-03-03T18:14:39+03:00
Общество

Завтра во всех владимирских библиотеках пройдет "День чтения вслух"

Он приурочен к международной дате
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всемирный день чтения вслух отмечают ежегодно в первую среду марта. Психологи уверяют, что читать вслух в семейном кругу полезно, даже если дети давно выросли и умеют читать сами. При этом мы делимся друг с другом эмоциями, семья объединяется, а дети понимают, что книга - это важно и интересно.

4 марта во всех владимирских библиотеках пройдет акция "Читаем вместе! Читаем вслух!". К Дню чтения вслух присоединятся также школы и детские садики Владимира.

В 11.00 одновременно в детсадах и школах начнутся "Громкие чтения". К акции решили подключить отцов - они придут на занятия и будут читать вслух книжки в классах и группах, куда ходят их дети.

Для старших школьников и студентов колледжей пройдет урок грамотной речи "Читаем без ошибок". Интонация, правильные ударения, яркость и выразительность устной речи не менее важны, чем понимание содержания книги.

Проект «Чтение со звездой» пройдет в муниципальных библиотеках Владимира. Известные жители города в течение дня будут читать вслух библиотечные книги.

В 15.00 в Центральной городской библиотеке пройдет поэтическая акция "Мы славим женщину на разных языках". Иностранные студенты ВлГУ и актёры владимирского драмтеатра прочтут стихотворения известных поэтов на разных языках мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За несанкционированную свалку в Судогодском районе компания заплатит тринадцать миллионов
Ковровской управляющей компании грозит крупный штраф
Завтра во всех владимирских библиотеках пройдет "День чтения вслух"
Житель Юрьев-Польского района насушил коробку конопли
Ковровчанка украла деньги с помощью чужого телефона
На бесплатное питание младших школьников во Владимирской области направят 300 миллионов рублей
Губернатор Владимирской области ликвидировал представительство региона в Москве
В Коврове пропала 14-летняя девочка
Ушел из жизни уроженец Коврова, генерал армии Владимир Шуралев
Жители Владимирской области смогут услышать этномузыку
Муромский завод заменил китайских рабочих на местных из-за угрозы распространения коронавируса
Владимирцев приглашают на презентацию двадцатой книги поэта Дмитрия Кантова
Лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва во Владимире отменили из-за теплой погоды
В Муроме капитан катал детей на теплоходе с нарушениями
Владимирская мэрия сдаст в аренду кафе «Сунгирь» на улице Растопчина
Ковровчанин заплатит за ложный донос
Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
Во Владимирской области за год закрылось 15% ломбардов
В Юрьев-Польском районе мужчина не хотел лечиться от туберкулеза
"Текстильщик" из Иваново разгромил владимирское "Торпедо"
В киноклубе "Политехник" владимирцы смогут увидеть фильм Валерии Гай Германики
В Собинском районе нетрезвая женщина вынесла украшения из квартиры подруги
Во Владимирской области назначили нового «министра печати»
В Ковровском районе нашли фальшивое сливочное масло
Владимирцев приглашают окунуться в "Мир женщины"
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра - 1000
Клиенты Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" весной могут погасить долги без пени
«Ростелеком» принял участие в праздновании Масленицы во Владимире