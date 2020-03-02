В 2020 году во Владимирской области планируют ввести 860 тысяч квадратных метров

2 Март 2020 2020-03-02T14:45:58+03:00

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В этом году в регионе планируется ввести 860 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 387 тыс. кв. метров в многоквартирных жилых домах и 473 тыс. кв. метров – в результате индивидуального жилищного строительства.

На реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» будет направлено 639 млн рублей.

Квартирный вопрос смогут решить более 300 семей региона, это – ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, работники бюджетной сферы, инвалиды.

Напомним, что в прошлом году показатель по вводу жилья достиг 745,4 тыс. кв. метров. В регионе объёмы ввода жилья, построенного населением за счёт собственных и заёмных средств, возросли на 40 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU