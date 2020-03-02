Спортсмен из Владимирской области выиграл первенство России по боксу

2 Март 2020 2020-03-02T13:57:53+03:00

Первенство России в Краснодаре объединило 270 боксеров из всех регионов страны.

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Рамазан Дадаев, представлявший Владимирскую область на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет, проходившем в городе Краснодаре с 23 по 29 февраля, завоевал золотую медаль в весовой категории «До 81 кг».

Рамазан провел четыре боя, в каждом из которых одержал победу. По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в первенстве Европы, которое пройдёт в Черногории в конце апреля.

Рамазан Дадаев тренируется у Евгения Лобосова и Эдуарда Григоряна.

Первенство России в Краснодаре объединило 270 боксеров из всех регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU