Спортсмен из Владимирской области выиграл первенство России по боксу
Первенство России в Краснодаре объединило 270 боксеров из всех регионов страны.
Изменить размер текста:
Рамазан Дадаев, представлявший Владимирскую область на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет, проходившем в городе Краснодаре с 23 по 29 февраля, завоевал золотую медаль в весовой категории «До 81 кг».
Рамазан провел четыре боя, в каждом из которых одержал победу. По итогам турнира спортсмен получил право участвовать в первенстве Европы, которое пройдёт в Черногории в конце апреля.
Рамазан Дадаев тренируется у Евгения Лобосова и Эдуарда Григоряна.
Первенство России в Краснодаре объединило 270 боксеров из всех регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU