В Кольчугино открылась новая школа на 550 учеников

1 Март 2020 2020-03-01T18:17:18+03:00

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1 марта была торжественно открыта новая современная школа в микрорайоне №1 города Кольчугино, на ее строительство было направлено более 500 миллионов рублей: 282 миллиона - деньги федерального бюджета, 172- областного и 48 - местного. За парты новой школы, рассчитанной на 550 мест, ученики сядут уже 2 марта.

В учебном заведении есть 2 блока. В блоке А находятся учебные кабинеты, включая кабинет военной подготовки, масляной живописи и робототехники. Для учеников младших классов в этом блоке предусмотрены спальни и игровые. В блоке Б - уютная столовая на 275 мест, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, актовый зал на 280 мест, мастерские (слесарная, столярная, кулинарная, кройки и шитья), библиотека с читальным залом и общешкольным ресурс-центром.

Есть и отдельный медицинский блок, площадки для игр и отдыха, стадион, гимнастическая площадка. Кроме того, в учебно-опытной зоне есть теплица и участок для посадки декоративных растений, полевых и овощных культур, плодовых деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU