В Коврове уборщица вынесла украшения из квартиры, где убиралась

1 Март 2020 2020-03-01T12:29:25+03:00

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В середине октября 2019 года сотрудница клининговой компании убиралась в квартире. Хозяева находились в другой комнате, и женщина решила проверить шкафы. На полке она нашла шкатулку с украшениями. Самыми дорогими были серьги с белыми камнями за 18 тысяч рублей и золотое кольцо с желтым камнем за 12 тысяч. Уборщица просто вытрясла все содержимое шкатулки в карман и закончила работу. Ущерб составил 86 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину, написала явку с повинной и частично возместила ущерб. Также суд учел двоих маленьких детей, которых воспитывает подсудимая. В итоге ковровчанке назначили 1,5 года условно. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU