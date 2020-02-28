Владимирские борцы завоевали четыре медали первенства ЦФО
Владимирские спортсмены завоевали на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 24 лет две золотые и две серебряные медали.
Лучшими в весовых категориях «63 кг» и «97 кг» стали Роман Иванов и Никита Метлин соответственно. Вторые места в весовых категориях «97 кг» и «82 кг» соответственно заняли Иван Константинов и Ованнес Сукиасян.
По итогам турнира все четверо спортсменов отобрались на первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Москве в середине апреля.
Первенство ЦФО в Рязани объединило около 200 человек из центральных регионов России. Владимирскую область представляли четыре спортсмена.
ИСТОЧНИК KP.RU