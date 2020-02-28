Владимирские борцы завоевали четыре медали первенства ЦФО

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:00:11+03:00

Турнир проходил в Рязани с 21 по 24 февраля

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Владимирские спортсмены завоевали на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 24 лет две золотые и две серебряные медали.

Лучшими в весовых категориях «63 кг» и «97 кг» стали Роман Иванов и Никита Метлин соответственно. Вторые места в весовых категориях «97 кг» и «82 кг» соответственно заняли Иван Константинов и Ованнес Сукиасян.

По итогам турнира все четверо спортсменов отобрались на первенство России по греко-римской борьбе, которое пройдет в Москве в середине апреля.

Первенство ЦФО в Рязани объединило около 200 человек из центральных регионов России. Владимирскую область представляли четыре спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU