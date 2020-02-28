Студент ВлГУ удостоен стипендии имени Анатолия Собчака

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:56:00+03:00

27 февраля в Университете имени О. Е. Кутафина в Москве состоялась торжественная церемония чествования победителей

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В числе стипендиатов вошёл студент 4-го курса Юридического института ВлГУ Данила Авдеев.

Стипендиатов 2020 года поздравили ректор МГЮА Виктор Блажеев, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, вдова А.А. Собчака Людмила Нарусова, директор Департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования Минобрнауки России Ольга Чернышева.

Для участия в конкурсе на соискание стипендии студенты предоставляли портфолио. Соискатели должны иметь отличные результаты в учёбе и активно участвовать в научно-исследовательской деятельности в сфере права.

Победитель конкурса, студент ВлГУ Данила Авдеев под научным руководством заведующей кафедрой финансового права и таможенной деятельности Ирины Погодиной принимал участие в конкурсах исследовательских работ (например, «Экономический рост России», «Ars Sacra Audit»), научно-практических конференциях, проходивших в ведущих вузах нашей страны. Он подготовил публикации в рецензируемых научных журналах (в том числе из перечня ВАК). Тема его исследовательских интересов – теория права, правовое регулирование государственного управления. По окончании бакалавриата Данила планирует поступить в магистратуру ВлГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU