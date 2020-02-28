Во Владимирской области протестируют беспилотные автомобили
Во Владимирской области с 1 марта 2020 года начнут тестировать беспилотные автомобили. Регион был включен в список площадок для тестирования новых технологий постановлением правительства РФ № 200 от 22 февраля 2020 года.
Отметим, кроме Владимирской области, беспилотники будут тестировать в Москве, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.
Эксперимент по использованию беспилотных автомобилей во Владимирской области продлится до 1 марта 2022 года.
Разработкой беспилотной техники во Владимирской области занимается завод холдинговой группы «Бакулин Моторс Групп», чей завод располагается в Собинском районе. Разработка компании — беспилотный автобус «Матрешка», впервые представленный два года назад.
ИСТОЧНИК KP.RU