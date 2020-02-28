2020-02-28T12:20:14+03:00
Общество

1 марта в Кольчугино откроют новую школу

На ее строительство потратили больше 500 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
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1 марта губернатор Владимир Сипягин примет участие в торжественном открытии новой школы в Кольчугино на 550 мест.

На строительство и оснащение учреждения было направлено почти 502,7 млн рублей. Возведение объекта завершалось в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Открытие нового учебного заведения в динамично развивающемся жилом микрорайоне города снимет часть нагрузки с действующих школ, в которых занятия пока ведутся в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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