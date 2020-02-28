1 марта в Кольчугино откроют новую школу
На ее строительство потратили больше 500 миллионов рублей
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1 марта губернатор Владимир Сипягин примет участие в торжественном открытии новой школы в Кольчугино на 550 мест.
На строительство и оснащение учреждения было направлено почти 502,7 млн рублей. Возведение объекта завершалось в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Открытие нового учебного заведения в динамично развивающемся жилом микрорайоне города снимет часть нагрузки с действующих школ, в которых занятия пока ведутся в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU