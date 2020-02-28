До конца 2020 года в Коврове появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:17:29+03:00

В следующем году на строительство направят 50 миллионов рублей

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Губернатор Владимир Сипягин поддержал инициативу директора спортшколы «Мотодром Арена» Александра Данилова по строительству в Коврове нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

- В городе оружейников активно развиваются борьба и спортивная гимнастика. Ковровчане становятся победителями крупных всероссийских и международных соревнований, входят в состав сборных команд региона и страны. Ковровские спортшколы работают в зданиях, которым от 90 до 115 лет. Естественно, они уже не отвечают современным требованиям организации спортивной подготовки, и поэтому новый современный ФОК городу просто необходим», – подчеркнул директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач.

ФОК с газовой блочно-модульной котельной планируется построить до конца 2022 года. На эти цели в следующем году потребуется направить 50 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов, а в 2022 году область рассчитывает получить федеральную субсидию в 230 млн рублей.

По проекту в новом спортивном центре предусмотрена база для лыжников и биатлонистов, а также гостиница на 30 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU