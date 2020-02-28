В деревне под Киржачом сгорела баня, которую пытались растопить жидкостью для розжига

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:01:45+03:00

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Сообщение о пожаре в деревне Илейкино Киржачского района поступило в 20 часов 13 минут 27 февраля. Горела баня около частного дома. Как выяснили пожарные, двое молодых мужчин, приехав отдыхать на дачу, решили натопить баню. Однако печь потухла и никак не разгоралась. Тогда они плеснули на тлеющие угли жидкость для розжига, что делать категорически запрещено. Горючая жидкось попала на поверхность печи и вспыхнула, а от нее загорелось и деревянное строение.

К счастью, пожарных вызвали вовремя, и в 20 часов 44 минуты с открытым огнем удалось справиться, мужчин из горящей бани вынесли. Оба получили ожоги и находятся в больнице Киржача.

ИСТОЧНИК KP.RU