64-летняя жительница Киржача получила 6 лет за убийство знакомой в пьяной драке

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:45:01+03:00

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Киржачская пенсионерка выпивала со своими знакомыми - женщиной и мужчиной - на кухне в своей квартире в Киржаче в декабре 2018 года. Слово за слово, стакан за стаканом - и возникла перепалка между двумя женщинами, переросшая в скандал. Гостья ударила хозяйку дома рукой по лицу, а мужчину, пытавшегося ее остановить, ткнула ножом и поранила. В ответ хозяйка, выйдя из себя, накинулась на обидчицу, толкнула ее в грудь и сбила с ног, после чего схватила нож и начала бить в грудь, живот и шею, а затем - кулаками по лицу. Многочисленные ножевые раны оказались смертельными, пострадавшая умерла тут же, не приходя в сознание.

Нападавшая пенсионерка была сразу же задержана, но так и не признала свою вину, даже на суде. Прокурор потребовал 6 лет лишения свободы, такой приговор суд и вынес. Сидеть женщина будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU