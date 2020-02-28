В лесу Петушинского района обезвредили 41 снаряд

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:00:16+03:00

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Взрывотехники ОМОН регионального Управления Росгвардии обследовали и обезвредили 41 артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы различных калибров нашли с лесу Петушинского района местные жители.

По данным Росгвардии, боеприпасы были с сильной коррозией и представляли опасность для окружающих. Специалисты транспортировали их в безопасное место и уничтожили накладными зарядами.

ИСТОЧНИК KP.RU