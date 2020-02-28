В лесу Петушинского района обезвредили 41 снаряд
Боеприпасы нашли местные жители
.Фото: Предоставлено Росгвардией
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Взрывотехники ОМОН регионального Управления Росгвардии обследовали и обезвредили 41 артиллерийский снаряд. Взрывоопасные предметы различных калибров нашли с лесу Петушинского района местные жители.
По данным Росгвардии, боеприпасы были с сильной коррозией и представляли опасность для окружающих. Специалисты транспортировали их в безопасное место и уничтожили накладными зарядами.
ИСТОЧНИК KP.RU