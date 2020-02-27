2020-02-27T18:01:28+03:00
Происшествия

Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание

Она помирилась с родными погибшего
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Горки Юрьев-Польского района. Как установили следователи, пятидесятивосьмилетний местный житель с 1 июня работал на навозоуборочном транспортера на животноводческой ферме в АО «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района. 16 июня пожилой мужчина выполнил утреннее задание, а после обеда вновь приступил к работе, но при очистке оборудования поскользнулся и попал в механизм работающего транспортера. Местный житель скончался от полученных травм. Как оказалось, погибший не прошел производственное обучение и инструктаж, как положено, прежде чем начал работать на технике, а ограждение транспортера находилось не около оборудования, как требуется по правилам, а за воротами фермы. Предприятие помогло материально вдове мужчины, а к ответственности привлекли непосредственного начальника работника. Бригадиру животноводства АО «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района было предъявлено обвинение причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Но уголовное преследование женщины было прекращено судом – она помирилась с женой погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание
Во Владимире предпринимателя оштрафовали за торговлю снюсом
Камешковец, ударивший полицейского в ухо, получил условный срок
Владимирские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России
Из-за подозрительного пакета в Радужном эвакуировали всю школу
Во Владимире сварят 150 литров борща
Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Терем-теремок"
В Муром приедет олимпийский чемпион Валерий Резанцев
В Юрьев-Польском из дома москвички вынесли самовары
24 спортсмена Владимирской области стали призерами и победителями первенства ЦФО по рукопашному бою
В Гусь-Хрустальном с конца января ищут 35-летнего мужчину
Во Владимирской области может пройти мусорный референдум
Ковровчанин продал чужую машину за 6 тысяч рублей
Лису с улицы Комиссарова во Владимире забрали госинспектора
Строить спортивный объект в центре Владимира будет книготорговец из Боголюбово
На Комиссарова между школой и детсадом лежит раненая лиса
Ростелеком» будет бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи
«ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
Во владимирском объединение профсоюзов сменился руководитель
В Юрьев-Польском районе из-за окурка загорелся дом: погиб мужчина
Чаще всего во Владимире подделывают пятитысячные купюры
Этой весной во Владимирской области никого не затопит
На Нижней Дуброве откроется поликлиника без врачей
В Камешковском районе нетрезвый водитель ударил полицейского по голове
Гусевские поставщики отправили в торговые сети Центральной России 3 тонны просроченной краковской колбасы
Рисунок жительницы Владимирской области может стать символом переписи
Получившего пожизненный срок арестанта Владимирского СИЗО освободили от наказания за убийство сокамерника