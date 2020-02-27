Бригадир из Юрьев-Польского района, обвиненный в гибели рабочего, избежала наказание

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:01:28+03:00

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Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Горки Юрьев-Польского района. Как установили следователи, пятидесятивосьмилетний местный житель с 1 июня работал на навозоуборочном транспортера на животноводческой ферме в АО «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района. 16 июня пожилой мужчина выполнил утреннее задание, а после обеда вновь приступил к работе, но при очистке оборудования поскользнулся и попал в механизм работающего транспортера. Местный житель скончался от полученных травм. Как оказалось, погибший не прошел производственное обучение и инструктаж, как положено, прежде чем начал работать на технике, а ограждение транспортера находилось не около оборудования, как требуется по правилам, а за воротами фермы. Предприятие помогло материально вдове мужчины, а к ответственности привлекли непосредственного начальника работника. Бригадиру животноводства АО «СП «Нестерево» Юрьев-Польского района было предъявлено обвинение причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Но уголовное преследование женщины было прекращено судом – она помирилась с женой погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU