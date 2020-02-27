Во Владимире предпринимателя оштрафовали за торговлю снюсом

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:33:29+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Владимирской области выехали с внеплановой проверкой на ул. Дворянскую во Владимире. В одном из магазинов продавали некурительную никотинсодержащую продукцию - снюс. По результатам проверки специалисты наложили арест на продукцию, а также составили протокол об административном правонарушении.

После Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности. Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей и конфисковали всю продукцию.

Напомним, что 25 декабря 2019 года Законодательное Собрание Владимирской области приняло законопроект о запрете торговли снюсами всем жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU