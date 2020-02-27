Камешковец, ударивший полицейского в ухо, получил условный срок
Суд назначил дебоширу 1 год 6 месяцев условно
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Камешковец сел за руль в нетрезвом виде. Его остановили инспекторы ГИБДД. Но на требования сотрудников предъявить документы мужчина отреагировал неадекватно. Он начал размахивать руками и требовать применить против него табельное оружие. Правоохранители надели на дебошира наручники и доставили в отдел полиции. Там-то рассвирепевший мужчина ударил одного из сотрудников кулаком в ухо. Суд назначил камешковцу условно 1 год и 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU