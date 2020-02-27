Владимирские легкоатлеты завоевали две медали на чемпионате России
Спортсменки владимирской СШОР №4 выиграли серебряную и бронзовую медали на командном чемпионате России по длинным метаниям, который прошел в Адлере с 24 по 26 февраля.
Елена Панова заняла второе место в метании диска, показав результат 61.07 метра. Светлана Печникова стала третьей в метании копья с результатом 54.88 метра.
Кроме того, на Всероссийских соревнованиях по метаниям среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет, которые проходили в Адлере с 20 до 22 февраля Алисия Наумова стала первой среди юниорок в метании молота. Результат, который показала спортсменка, превышает норматив «Мастер спорта России» - 57.01 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU