Из-за подозрительного пакета в Радужном эвакуировали всю школу

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:47:25+03:00

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Сегодня с утра обучающихся одной из школ Радужного вывели на улицу - на территории учебного учреждения нашли подозрительный предмет. Руководство школы сразу же сообщило о находке в полицию.

- В 10.20 в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете на территории школы. На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Они оцепили территорию. Подозрительным предметом оказался пакет с мусором. Уроки в школе продолжились, - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU