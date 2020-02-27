2020-02-27T15:34:55+03:00
Общество

Во Владимире сварят 150 литров борща

Угощать будут на Красносельском пруду
Виктория СУХОВА
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29 февраля, в полдень, смогут проводить зиму на Красносельском пруду. Там пройдет праздник «Золовкины посиделки».

В программе: концерт городских творческих коллективов, народные игры и забавы, мастер-классы, кулинарный блинный конкурс и масленичные угощения. В эксклюзивном «красносельском» меню - настоящий борщ, который сварят в 150-литровом казане.

Центральной площадкой гуляний станет выставка-конкурс авторских кукол и игрушек. Гости праздника увидят уникальные дизайнерские работы владимирских мастериц и, при желании, испытают свои умения в мастер-классах по изготовлению игрушек.

На выставке расскажут о видах, особенностях изготовления и назначении традиционных русских кукол, а заодно поделятся секретами создания игрушек из современных материалов.

Программа «Золовкиных посиделок» завершится большим хороводом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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