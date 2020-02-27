Во Владимирском театре кукол покажут премьерный спектакль "Терем-теремок"

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

29 февраля во Владимирском областном театре кукол - премьера. Маленьким зрителям покажут любимую историю про Теремок. Однако это не традиционная история, к которой мы все привыкли. Да и сам теремок сделан в виде сладостей.

Театр кукол анонсирует этот спектакль так: "Стихотворная история о замечательном теремке, в котором поселились лягушка, мышка, петушок и ежик. Их дружную жизнь решили нарушить два злодея: лисичка и волчок. Зверята решают «друг за друга держаться, ничего не бояться». Друзья противостоят более сильному врагу... И тут им на помощь приходит мишка! Это актуальная на сегодняшний день история о дружбе, взаимовыручке и храбрости".

Режиссёр-постановщик – Сергей Ерофеев. Художник-постановщик – Ирина Липатова.Композитор – заслуженный работник культуры Алексей Сидорцев.

Продолжительность спектакля – 35 минут. Спектакль можно увидеть 29 февраля в 10.00, 11.30

ИСТОЧНИК KP.RU