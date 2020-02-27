В Юрьев-Польском из дома москвички вынесли самовары
30-летний мужчина, зная, что хозяйки нет, разбил окно и залез в дачный дом
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В феврале в полицию обратилась жительница Москвы. Женщина рассказала, что из ее дачного дома Юрьев-Польского района украли электрические самовары и кабеля. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина знал, что хозяйка уехала, поэтому разбил окно и залез в дом.
Часть имущества возвратили владелице.
Возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением в жилище.
ИСТОЧНИК KP.RU