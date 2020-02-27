В Юрьев-Польском из дома москвички вынесли самовары

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:47:18+03:00

30-летний мужчина, зная, что хозяйки нет, разбил окно и залез в дачный дом

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В феврале в полицию обратилась жительница Москвы. Женщина рассказала, что из ее дачного дома Юрьев-Польского района украли электрические самовары и кабеля. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина знал, что хозяйка уехала, поэтому разбил окно и залез в дом.

Часть имущества возвратили владелице.

Возбуждено уголовное дело за кражу с проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU