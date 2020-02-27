В Гусь-Хрустальном с конца января ищут 35-летнего мужчину
30 января он ушел из дома и не вернулся
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:
35-летний Александр Малюков пропал 30 января 2020 года. С тех пор не выходил на связь с родными. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что мужчина может быть в любом городе Владимирской области.
Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы темно-русые. В день пропажи на нем была серая куртка, черные ботинки, шапка и спортивные брюки. С собой - барсетка.
Особые приметы: шрам под правым глазом, родинка на носу.
ИСТОЧНИК KP.RU