В Гусь-Хрустальном с конца января ищут 35-летнего мужчину

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:40:09+03:00

30 января он ушел из дома и не вернулся

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35-летний Александр Малюков пропал 30 января 2020 года. С тех пор не выходил на связь с родными. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что мужчина может быть в любом городе Владимирской области.

Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы темно-русые. В день пропажи на нем была серая куртка, черные ботинки, шапка и спортивные брюки. С собой - барсетка.

Особые приметы: шрам под правым глазом, родинка на носу.

ИСТОЧНИК KP.RU