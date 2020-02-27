Во Владимирской области может пройти мусорный референдум

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:36:24+03:00

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27 февраля александровский районный совет народных депутатов рекомендовал местным властям провести референдум о строительстве объектов по утилизации бытовых отходов. Об этом с места событий сообщает телеграмм-канал издания «Чеснок».

Процедура референдума, вероятнее всего, будет назначена на 22 апреля — в день проведения референдума по поправкам в Конституцию РФ. Жителям района предложат ответить на один вопрос: «Вы за или против создания на территории муниципального образования Александровский район Владимирской области объектов по приему и размещению (захоронению) всех видов отходов?»

Отметим, что депутаты александровского райсовета одобрили идею референдума единогласно. Местные жители, как передает источник, встретили решение райсовета аплодируя стоя. С инициативой провести мусорный референдум высказался депутат райсовета Дмитрий Кузнецов, представляющий фракцию «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU