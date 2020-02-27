Ковровчанин продал чужую машину за 6 тысяч рублей
Неисправный автомобиль стоял на улице долгое время
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В сентябре прошлого года житель Коврова обратил внимание на автомобиль «ВАЗ 21099», который стоял на улице в технически неисправном состоянии. По данным УМВД по Владимирской области, он попросил своего знакомого отбуксировать машину на разборку, сказав, что транспорт принадлежит ему. Но разбирать машину житель Коврова не собирался: он продал ее за 6 тысяч рублей.
В ходе следствия ущерб был возмещен, машину вернули владельцу.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU