Ковровчанин продал чужую машину за 6 тысяч рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:32:08+03:00

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В сентябре прошлого года житель Коврова обратил внимание на автомобиль «ВАЗ 21099», который стоял на улице в технически неисправном состоянии. По данным УМВД по Владимирской области, он попросил своего знакомого отбуксировать машину на разборку, сказав, что транспорт принадлежит ему. Но разбирать машину житель Коврова не собирался: он продал ее за 6 тысяч рублей.

В ходе следствия ущерб был возмещен, машину вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU