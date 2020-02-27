Лису с улицы Комиссарова во Владимире забрали госинспектора
Животное набросилось на человека
Изменить размер текста:
Напомним, что сегодня - 27 февраля - между детским садом и школой на улице Комиссарова лиса напала на мужчину. Случайный прохожий подбежал и ударил лису. Несколько часов животное лежало на улице.
В госохотинспекции нам сообщили, что на место выезжали их специалисты, а также работники ветеринарной службы. Они забрали животное на исследование, которое покажет, была ли лиса больна бешенством.
ИСТОЧНИК KP.RU