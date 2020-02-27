Лису с улицы Комиссарова во Владимире забрали госинспектора

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:23:00+03:00

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Напомним, что сегодня - 27 февраля - между детским садом и школой на улице Комиссарова лиса напала на мужчину. Случайный прохожий подбежал и ударил лису. Несколько часов животное лежало на улице.

В госохотинспекции нам сообщили, что на место выезжали их специалисты, а также работники ветеринарной службы. Они забрали животное на исследование, которое покажет, была ли лиса больна бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU