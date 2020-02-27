2020-02-27T10:16:44+03:00
Происшествия

На Комиссарова между школой и детсадом лежит раненая лиса

Животное набросилось на мужчину, поэтому случайный прохожий ударил плутовку
Валерия ПРОНИНА
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Как пишут пользователи соцсетей, сегодня утром на ул. Комиссарова между детским садом и школой лиса набросилась на мужчину, который выгуливал собаку. Тут на помощь прибежал прохожий и ударил животное. Сейчас оно лежит на этом же месте.

- Жалко, конечно, но она могла также и на детей наброситься, - отмечают очевидцы.

Вообще, к месту должны приехать спецслужбы и отвезти лису в лабораторию, чтобы проверить, больна ли она бешенством. Но владимирцы сообщают, что никто так и не приехал, хотя вызов был.

Видео "Подслушано во Владимире"

Лиса во Владимире .

ИСТОЧНИК KP.RU

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