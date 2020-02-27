На Комиссарова между школой и детсадом лежит раненая лиса
Животное набросилось на мужчину, поэтому случайный прохожий ударил плутовку
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Как пишут пользователи соцсетей, сегодня утром на ул. Комиссарова между детским садом и школой лиса набросилась на мужчину, который выгуливал собаку. Тут на помощь прибежал прохожий и ударил животное. Сейчас оно лежит на этом же месте.
- Жалко, конечно, но она могла также и на детей наброситься, - отмечают очевидцы.
Вообще, к месту должны приехать спецслужбы и отвезти лису в лабораторию, чтобы проверить, больна ли она бешенством. Но владимирцы сообщают, что никто так и не приехал, хотя вызов был.
Видео "Подслушано во Владимире"
Лиса во Владимире .
ИСТОЧНИК KP.RU