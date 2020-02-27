2020-02-27T10:04:42+03:00
Общество

Во владимирском объединение профсоюзов сменился руководитель

Им стала Галина Конькова из Собинского района
Артём Черепанов
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26 февраля прошла отчетно-выборная конференция Владимирского областного объединения профсоюзов, на которой был избран новый руководитель. Вместо Надежды Сухарниковой, руководившей структурой более 10 лет, пост председателя заняла бывший глава Собинской районной организации профсоюзов Галина Конькова. Профсоюзное издание «Солидарность» сообщает, что Сухарникова не стала бороться за пост главы объединения и сняла свою кандидатуру с выборов.

За нового руководителя проголосовали 36 делегатов конференции. Главой Собинского районного объединения Галина Конькова стала в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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