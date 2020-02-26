В Юрьев-Польском районе из-за окурка загорелся дом: погиб мужчина

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:45:23+03:00

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Сегодня - 26 февраля - в селе Косагово Юрьев-Польского района загорелся частный жилой дом. Из-за того, что пожарным сообщили о возгорании поздно, огонь распространился на всю площадь дома - 95 квадратных метров. На место выехали 14 человек и 5 единиц техники. Но пожарные не смогли сразу же подъехать к дому - дороги в селе не были расчищены. В ходе тушения возникла еще проблема: путь к ближайшему водоему также замело снегом - забирать воду для автоцистерны пришлось через мотопомпу.

По данным пресс-службы МЧС, на месте пожара было найдено тело мужчины 1976 года рождения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU