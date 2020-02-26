2020-02-26T17:43:46+03:00
Общество

Чаще всего во Владимире подделывают пятитысячные купюры

В прошлом году в регионе выловили 385 фальшивок
Вероника ПАНИНА
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Среди всех поддельных купюр чаще всего встречаются пятитысячные. Таких за 2019 год в регионе выявлено 264 штуки, 69% от всего количества обнаруженных фальшивок всех номиналов. Причем более трети от обнаруженных за год поддельных банкнот номиналом 5000 рублей выявлено в четвертом квартале 2019 года – 92 штуки.

На втором месте среди подделок тысячные банкноты их обнаружили 84, это на 5 штук меньше, чем в 2018 году. Фальшивомонетчики научились подделывать даже новые купюры с повышенной защитой - номиналом в 2000 рублей, их обнаружено за год 25 штук, а годом раньше - всего четыре. А вот по мелочи деньги уже не подделывают: за год выявлено всего 9 500-рублевых фальшивок, одна сторублевая и одна пятидесятирублевая. Кроме того, эксперты нашли одну 5-рублевую монету с признаками подделки.

Еще за год обнаружено 10 поддельных 100-долларовых купюр. Это в два раза меньше, чем в 2018 году.

Информация о том, как отличить подделки, находится в свободном доступе на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе "Банкноты и монеты". Кроме того, кассовые работники региона могут подключиться к бесплатному электронному учебному курсу по определению подлинности и платежеспособности банкнот и монет. Доступ к материалам предоставляется на сайте Университета Банка России (www.university.cbr.ru) круглосуточно.

- По состоянию на конец декабря 2019 года по Программе повышения профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей в стране дистанционно обучено более двух тысяч человек, из них более полутора тысяч человек успешно прошли тестирование, – отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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