На Нижней Дуброве откроется поликлиника без врачей

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

О появлении нового филиала Городской поликлиники №1 (Нижняя Дуброва, 13а) говорили давно. И даже планировали открыть в январе. Но сроки снова перенесли. Теперь на март.

Помещение уже готово, закуплено оборудование и мебель. Однако в облздраве пояснили, что возникли замечания по лицензированию, которые в срочном порядке необходимо устранить.

И все-таки радоваться жителям микрорайона 8-ЮЗ рано. Вместо полноценной поликлиники, куда можно было бы прийти на прием к терапевту или другому узкому специалисту, появится дневной стационар на 30 коек.

После этого обещают развивать «поликлинику» поэтапно. В частности, к лету там могут появиться два терапевта, процедурный кабинет и кабинет ЭКГ. Рассчитывать на большее пока не приходится. Вопрос с медиками в регионе стоит остро.

ИСТОЧНИК KP.RU