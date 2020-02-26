В Камешковском районе нетрезвый водитель ударил полицейского по голове
Нетрезвый мужчина был остановлен инспекторами ДПС в Камешковском районе, сообщает прокуратура области. Когда его попросили предъявить документы, он стал вести себя агрессивно: размахивал руками и кричал. Тогда сотрудники полиции одели на дебошира наручники и доставили в отдел полиции.
Недовольный водитель уже в отделе набросился на полицейского, ударив рукой по голове. Сотрудник отдела получил ссадину и ушиб в районе ушной раковины.
Свою вину водитель признал. Суд назначил ему 1,5 года условно с возложением дополнительных обязанностей.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU