В Камешковском районе нетрезвый водитель ударил полицейского по голове

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:23:27+03:00

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Нетрезвый мужчина был остановлен инспекторами ДПС в Камешковском районе, сообщает прокуратура области. Когда его попросили предъявить документы, он стал вести себя агрессивно: размахивал руками и кричал. Тогда сотрудники полиции одели на дебошира наручники и доставили в отдел полиции.

Недовольный водитель уже в отделе набросился на полицейского, ударив рукой по голове. Сотрудник отдела получил ссадину и ушиб в районе ушной раковины.

Свою вину водитель признал. Суд назначил ему 1,5 года условно с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU