Гусевские поставщики отправили в торговые сети Центральной России 3 тонны просроченной краковской колбасы
Виновных обещают наказать
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Гусевская оптовая фирма в феврале 2020 года отправила получателям из крупных федеральных торговых сетей в Московской, Ярославской, Костромской и Рязанской областях в общей сложности 2,95 тонны просроченной колбасы «Краковской Традиционной». По данным управления Россельхознадзора по Владимирской области, колбасу произвел известный московский мясокомбинат.
Просрочку удалось обнаружить при сверке документов в системе ФГИП «Меркурий». На данный момент проверка продолжается. Виновных оштрафуют, а при необходимости материалы дела передадут в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU