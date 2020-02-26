Рисунок жительницы Владимирской области может стать символом переписи
Жительница региона Наталья Шалашова отправила сразу три работы на конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения. И все ее рисунки попали в шорт-лист. Она изобразила мышонка с рупором, ракету и книгу.
За победу борются конкурсанты из 74 регионов страны. Всего в список, сформированный по итогам голосования пользователей, вошли 77 работ.
Изображение талисмана-победителя будет использовано на протяжении всей кампании Всероссийской переписи населения-2020 и появится на печатной, информационной и рекламной продукции.
Получит ли жительница региона денежный приз - 60 тысяч рублей узнаем совсем скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU