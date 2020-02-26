Рисунок жительницы Владимирской области может стать символом переписи

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:52:31+03:00

Все три ее работы попали в шорт-лист

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Жительница региона Наталья Шалашова отправила сразу три работы на конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения. И все ее рисунки попали в шорт-лист. Она изобразила мышонка с рупором, ракету и книгу.

За победу борются конкурсанты из 74 регионов страны. Всего в список, сформированный по итогам голосования пользователей, вошли 77 работ.

Изображение талисмана-победителя будет использовано на протяжении всей кампании Всероссийской переписи населения-2020 и появится на печатной, информационной и рекламной продукции.

Получит ли жительница региона денежный приз - 60 тысяч рублей узнаем совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU