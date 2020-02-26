Получившего пожизненный срок арестанта Владимирского СИЗО освободили от наказания за убийство сокамерника

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:03:29+03:00

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Второй кассационный суд общей юрисдикции освободил от наказания за убийство сокамерника пожизненно осужденного члена банды черных риелторов Джафара Мирзоева. Его действия были признаны превышением необходимой самообороны. Наказание было отменено за истечением срока давности преступления.

В 2015-16 годах Мирзоев в составе этнической группы «черных риэлторов» совершил 25 тяжких преступлений (в том числе принял участие в 5 убийствах) и был осужден на пожизненный срок наказания. В ожидании приговора во владимирском СИЗО-1 7 февраля 2017 он убил сокамерника, а 27 июля 2010 года был осужден Ленинским районным судом на 7 лет лишения свободы. Судя по материалам дела, убитый постоянно избивал Мирзоева, потому его действия были переквалифицированы по другой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU