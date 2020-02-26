2020-02-26T10:55:59+03:00
Общество

С 1 июля начнут принимать заявления на новые детские пособия

Размер выплат составит 5390 рублей
Виктория СУХОВА
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С 1 июля начнется прием заявлений от родителей на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Во Владимирской области ее размер составит 5390 рублей. Господдержка положена малоимущим семьям.

На выплату могут рассчитывать, если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума - 10768 рублей.

Заявления будут приниматься в учреждениях соцзащиты, МФЦ и через портал госуслуг.

Во Владимирской области проживает около 25 тысяч потенциальных получателей этой меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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