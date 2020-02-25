2020-02-25T16:16:16+03:00
Происшествия

Житель Петушинского района нарубил берез на 70 тысяч рублей

Мужчину будут судить
Валерия ПРОНИНА
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В октябре прошлого года в полицию обратились представители лесничества Петушинского района: на участке леса вырубили шесть берез объемом 4,54 кубических метров. При этом вырубка в рамках закона на этом месте не планировалась. Как сообщает пресс-служба УМВД, 44-летний местный житель срубил деревья без разрешения, чтобы использовать их в хозяйстве. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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