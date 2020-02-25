Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на лекцию историка Александра Гайды

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:02+03:00

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26 февраля 2020 года в 17:00 в Государственном Владимиро-Суздальском Музее-заповеднике (г. Владимир, ул. Большая Московская, 58, Музейный центр «Палаты») состоятся Романовские чтения проекта «Память времен», организуемые Благотворительным фондом «Князя Димитрия Романова» (г. Москва) с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Соорганизаторы проекта - Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Гуманитарный институт Владимирского государственного университета, Владимирское региональное отделение Российского исторического общества, Союз краеведов Владимирской области.

С лекцией на тему: «Россия в 1881-1914 гг.: соотношение революционной и эволюционной перспективы» выступит Гайда Федор Александрович, доктор исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

После лекции состоится дискуссия участников чтений на тему: «Реформы в российской империи в конце XIX - начале XX вв.: взгляд из настоящего».

Романовские чтения начнутся в Дворцовом зале ГВСМС с посещения выставки «Рождение музея» и ознакомления с подготовленной для проекта «Память времен» мультимедийной презентации «Романовы и Владимирский край». В ходе мероприятия пройдет презентация выставки исторических материалов, посвящённой документам Романовых в ГА РФ (на основе серии «Бумаги Дома Романовых»).

Приглашаются студенты гуманитарных специальностей, архивисты, музейные работники, а также интересующиеся историей России рубежа столетий представители владимирской интеллигенции и журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU