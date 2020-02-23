2020-02-23T08:18:12+03:00
Политика

Сергей Корнишов покинул пост главы владимирского отделения ЛДПР

Его место занял Андрей Балябин
Сергей МОРКОВКИН
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21 февраля владимирское отделение ЛДПР сменило руководителя. Вместо Сергея Корнишова координатором партии был назначен Андрей Балябин.

С именем Сергея Корнишова связан главный успех партии во Владимирской области – победа на губернаторских выборах. Сам Сергей Корнишов также стал бенефициаром этой политической победы, став депутатом ЗС региона и позднее оказавшись в числе вице-спикеров областного парламента.

Андрей Балябин широкой владимирской общественности не известен, однако пресс-служба ЛДПР сообщает, что у него имеется «богатый опыт участия в предвыборных кампаниях». Балябин ни разу не избирался депутатом, в партии состоит с 2015 года, при этом являясь членом облизбиркома с правом решающего голоса.

Официальная биография Балябина выглядит так:

Андрей Балябин родился 28 августа 1979 года во Владимире. Закончил ВГГУ по специальности «Технология и Предпринимательство». Сейчас получает юридическое образование во владимирском филиале РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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