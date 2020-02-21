В Юрьевце поезд сбил молодого человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:06:12+03:00

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Трагедия произошла 21 февраля около одиннадцати утра на перегоне Юрьевец-Владимир. Молодой мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте, а по железной дороге в это время мчался поезд. Машинист высокоскоростного поезда «Ласточка» увидел человека на путях, сигналил и попытался экстренно затормозить, но остановить поезд не сумел. Но предотвратить трагедию не смог. Поезд наехал на пробиравшегося через пути пешехода, мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, куда о случившемся сообщил дежурный по станции, проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU