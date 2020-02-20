Во владимирской областной библиотеке будут бесплатно учить английской грамматике
Во владимирской областной научной библиотеке начал работу новый проект «Еnglish Grammar Workshop» (Мастерская по английской грамматике). Он нацелен на тех, кто осваивает английский язык самостоятельно или учит в школе или вузе и запутался в английской грамматике - действительно сложной. Чтобы осилить курс, надо иметь базовые знания английского - уровень от Elementary до Pre-Intermediate, совсем с нуля ходить на занятия бессмысленно. А вот чтобы разобраться с временными формами и артиклями, «Мастерская по английской грамматике» как раз подойдет.
Возраст учеников - от 16 лет. Преподаватели помогут систематизировать имеющиеся знания основ грамматики английского языка, понять правила построения грамматических конструкций и особенности их перевода на русский язык. Занятия в «Мастерской» предполагают не только изучение теории, но и упражнения, которые научат применять знания на практике, вести диалог с иностранцем, не боясь допустить ошибку.
Занятия будут проходить в областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3) 1 раз в месяц. Абсолютно бесплатно! Первое занятие состоялось 20 февраля в 14.00, темой его стал глагол «to be» в настоящем простом времени: утвердительная и отрицательная форма.
Темы следующих занятий:
Март – Глагол «to be» в настоящем простом времени: вопросительная форма.
Апрель – Конструкция «There is / There are».
Май – Have /Have got.
Июнь – Настоящее простое время (Present Simple).
Июль – Настоящее продолженное время (Present Continuous).
Август – Повелительное наклонение (Imperative).
Сентябрь – Прошедшее простое время (Present Simple).
Октябрь – Правильные и неправильные глаголы.
Ноябрь – Настоящее совершенное время (Present Perfect).
Декабрь – Модальные глаголы can, may, must.
За информацией обращаться в отдел литературы на иностранных языках, тел.: 8(4922)32-32-02 (доб 122.)
ИСТОЧНИК KP.RU