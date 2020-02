Во владимирской областной библиотеке будут бесплатно учить английской грамматике

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:32:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во владимирской областной научной библиотеке начал работу новый проект «Еnglish Grammar Workshop» (Мастерская по английской грамматике). Он нацелен на тех, кто осваивает английский язык самостоятельно или учит в школе или вузе и запутался в английской грамматике - действительно сложной. Чтобы осилить курс, надо иметь базовые знания английского - уровень от Elementary до Pre-Intermediate, совсем с нуля ходить на занятия бессмысленно. А вот чтобы разобраться с временными формами и артиклями, «Мастерская по английской грамматике» как раз подойдет.

Возраст учеников - от 16 лет. Преподаватели помогут систематизировать имеющиеся знания основ грамматики английского языка, понять правила построения грамматических конструкций и особенности их перевода на русский язык. Занятия в «Мастерской» предполагают не только изучение теории, но и упражнения, которые научат применять знания на практике, вести диалог с иностранцем, не боясь допустить ошибку.

Занятия будут проходить в областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3) 1 раз в месяц. Абсолютно бесплатно! Первое занятие состоялось 20 февраля в 14.00, темой его стал глагол «to be» в настоящем простом времени: утвердительная и отрицательная форма.

Темы следующих занятий:

Март – Глагол «to be» в настоящем простом времени: вопросительная форма.

Апрель – Конструкция «There is / There are».

Май – Have /Have got.

Июнь – Настоящее простое время (Present Simple).

Июль – Настоящее продолженное время (Present Continuous).

Август – Повелительное наклонение (Imperative).

Сентябрь – Прошедшее простое время (Present Simple).

Октябрь – Правильные и неправильные глаголы.

Ноябрь – Настоящее совершенное время (Present Perfect).

Декабрь – Модальные глаголы can, may, must.

За информацией обращаться в отдел литературы на иностранных языках, тел.: 8(4922)32-32-02 (доб 122.)

ИСТОЧНИК KP.RU