Владимир Сипягин внес на согласование в ЗС кандидатуру Сергея Шевченко
Он пришел на место Марины Чекуновой
Изменить размер текста:
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес в Законодательное Собрание региона предложение о согласовании назначения Сергея Шевченко на должность первого заместителя губернатора по социальной политике.
«Для всестороннего и публичного рассмотрения его кандидатуры глава региона предлагает сделать это не только в профильных комитетах ЗакСобрания, но и во фракциях областного парламента», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU