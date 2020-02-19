Владимир Сипягин внес на согласование в ЗС кандидатуру Сергея Шевченко

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:00:09+03:00

Он пришел на место Марины Чекуновой

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес в Законодательное Собрание региона предложение о согласовании назначения Сергея Шевченко на должность первого заместителя губернатора по социальной политике.

«Для всестороннего и публичного рассмотрения его кандидатуры глава региона предлагает сделать это не только в профильных комитетах ЗакСобрания, но и во фракциях областного парламента», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU