В Коврове прокуратура заставила управляющие компании убирать дворы

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Ковровская городская прокуратура выяснила, что в райцентре нарушали жилищное законодательство. Дворы и лестницы с дорожками около домов убирали некачественно, а в результате страдали люди. Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, с начала декабря прошлого года в Коврове в больницы, поликлиники и травмпункт с травмами различной степени тяжести, полученных результате падения на улице по причине льда и снега, обратилось значительное число граждан – точное число подсчитать, видимо, не смогли. По результатам проверки руководителям восемнадцати управляющих организаций объявили предостережения о недопустимости нарушений требований жилищного законодательства. После этого замерший снег и лед все же убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU